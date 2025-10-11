Porto Velho envia mais de 100 atletas para a primeira rodada dos JIR

Publicada em 11/10/2025 às 10h50
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), enviou nesta sexta-feira (10) mais de 100 atletas para Ji-Paraná, onde participam da cerimônia de abertura dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), marcada para às 19h30 no Ginásio Gerivaldão.
Ao todo, a delegação conta com 277 atletas que disputarão diversas modalidades. O secretário da Semtel, Paulo Moraes, destacou que o envio da equipe reflete o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte. “É parte do nosso plano de governo apoiar, incentivar e oferecer estrutura aos atletas. Queremos que eles se desenvolvam e representem bem a cidade em competições como esta. Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação”, afirmou.
Segundo a assessora técnica da Semtel, Érika de Araújo, os atletas foram selecionados por meio da Copa Madeirão Seletiva JIR, realizada no início do ano. “Nesta primeira fase, enviamos 151 atletas das modalidades coletivas e individuais, como basquete, futebol society, ciclismo, xadrez, capoeira, handebol, taekwondo e vôlei de praia. A segunda parte da delegação embarca no dia 17, com as equipes de atletismo, voleibol e outras modalidades”.
Antes do embarque, os atletas receberam um coffee break e sacochila com duas camisetas de passeio. Cada equipe também foi equipada com dois uniformes de jogo. A prefeitura garantiu todo o suporte logístico, incluindo transporte e infraestrutura.
EXPECTATIVA
Com entusiasmo e espírito competitivo, os atletas embarcaram confiantes. Thaynara Rios Rezende Pinheiro, do basquete, destacou a preparação da equipe. “Treinamos o ano todo para esta competição. É um grande desafio, mas estamos otimistas. O apoio da prefeitura tem sido fundamental. Queremos voltar com a medalha para Porto Velho”, disse.
Rebeca Sousa de Moreira de Freitas, do handebol, também ressaltou o foco do time. “Estamos treinando intensamente e preparados para enfrentar uma chave difícil. Vamos dar o nosso melhor para chegar ao pódio”, afirmou.
A competição segue até o dia 22 de outubro e reúne atletas de 30 municípios de Rondônia.
