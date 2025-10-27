Porto Velho é palco da 8ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

Publicada em 27/10/2025 às 08h40
Neste sábado e domingo (25 e 26), a Capital de Rondônia promoveu a 8ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross. O evento ganhou reforço com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero) e governo do estado.
A competição no Parque de Exposições, marca a antepenúltima etapa da temporada e reúne os principais pilotos. Neste sábado (25), o ronco dos motores marcou o início de uma disputa com muita adrenalina. A primeira fase do campeonato contou com treinos oficiais cronometrados, que foram classificatórios.
“Estamos falando de um dos eventos mais aguardados do calendário de motocross no estado. E para nós, é uma honra receber participantes de diferentes municípios e até mesmo fora do estado, trazendo suas famílias para curtir esse momento que é pura adrenalina. A prefeitura, por meio da Semtel, veio para somar, contribuindo com o apoio na infraestrutura do espaço, além de promover e aquecer o turismo, o esporte e o lazer em nossa cidade”, disse o prefeito Léo Moraes.
O campeonato coloca Porto Velho no cenário nacional da modalidade e aquece a economia. “É com grande alegria, que Porto Velho recebe essa etapa do campeonato, contribuindo para o sucesso que está sendo. Ao mesmo tempo em que fortalecemos essa prática, aquecemos também a economia local. Pois muitos comerciantes estão presentes, vendendo sua água, sua pipoca, seu doce para somar com a renda da família. E isso é fruto de um trabalho contínuo, com seriedade e planejamento”, Falou Paulo Moraes Júnior, secretário da Semtel.
CATEGORIAS
A disputa conta com 14 categorias, como: Nacional Pró, Nacional MX3, Importada Iniciante, Nacional 230, Importada MX3, Júnior, Feminina, Importada Pró, Importada MX4, Importada MX5, Nacional Intermediária, Mirim, entre outras. E neste domingo (26), acontecem as provas oficiais.
De acordo com o presidente da Liga, Adelmo Dias, a pista de motocross já existe desde os anos 80, porém, até então, não havia uma manutenção adequada. Mas agora o cenário mudou com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
“Todo o ambiente recebeu as manutenções devidas, e a Prefeitura de Porto Velho trouxe máquinas e trabalhou na infraestrutura, como a limpeza do terreno, poda de árvores, uso do caminhão pipa, instalação de placas, dando qualidade no espaço para que os competidores pudessem realizar as provas com bom êxito. Um novo cenário, podemos dizer. O apoio que tivemos foi diferenciado, comparado com as gestões passadas”.
ADRENALINA NA PISTA
A organização da competição garantiu a segurança e comodidade do público. Da arquibancada foi possível observar a vibração e torcida de familiares e amigos, pelos seus competidores favoritos. O campeonato atraiu a atenção do piloto Adalberto Machado Costa, que mora em Vilhena e se dedica ao esporte há cerca de oito anos.
“O que mais me atraiu a praticar Motocross é a adrenalina, a importância de se envolver com o esporte, principalmente, em função da saúde. Rodamos praticamente 700 km para participar aqui em Porto Velho. O apoio da Prefeitura de Porto Velho é de suma importância, uma vez que podemos contar com uma boa pista para treinarmos é muito bom. Se toda prefeitura fizesse isso seria um grande apoio pra gente. Cada etapa é uma circunstância diferente, dando novas expectativas”, disse.
Do mesmo sentimento compartilha o piloto Luide Mota, que veio de Sena Madureira, no Acre, praticante há 20 anos. “Essa paixão pelo Motocross foi passada para o meu filho, que há cinco anos já participa de competições. O prazer de pilotar é maravilhoso e praticar numa pista boa como essa de Porto Velho é melhor ainda. Quero agradecer a esse apoio da Prefeitura, pois é nítido que o local está em boas condições, um investimento bem aplicado e um apoio maravilhoso. Vamos torcer para que possamos levar o troféu para o Acre. Parabéns à Prefeitura e a toda a equipe Limero pela organização”, elogiou.
VENDAS AQUECIDAS
O campeonato movimenta e aquece a economia. Foi o que aconteceu com Alda Alves, comerciante ambulante há 20 anos. “O evento está sendo gratificante, pois atrai muita gente. E para nós, que somos ambulantes, é muito bom. A Prefeitura está de parabéns pelo apoio e que continue assim, valorizando os eventos na cidade. Com isso, contribui muito para o aquecimento de minhas vendas. É o que acontece quando há turismo e lazer nos lugares. Temos a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais. Além de vender, ainda assisto a esse campeonato grandioso”.
PREMIAÇÃO
No domingo (26), as provas oficiais começam pela manhã prometendo levantar muita emoção na pista e premiações para os ganhadores. Ao todo serão R$ 20 mil divididos para as categorias, além do troféu ao campeão.
