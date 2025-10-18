Policial Civil prende quatro acusados de latrocínio em Pimenta Bueno

Publicada em 18/10/2025 às 11h19
Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil de Rondônia (PCRO) cumpriu mandados de prisão temporária contra quatro pessoas investigadas por envolvimento em um crime de latrocínio ocorrido no município de Pimenta Bueno.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 27 de agosto de 2025, por volta do meio-dia. A vítima, de 52 anos, foi surpreendida em via pública e brutalmente agredida com pauladas na cabeça e no corpo, tendo como motivação o roubo de seus pertences, entre eles um celular e valores em dinheiro.
Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu chegar até a Delegacia de Polícia de Pimenta Bueno, onde relatou o ocorrido aos policiais. Após receber atendimento emergencial, foi encaminhado ao Hospital Ana Neta e, posteriormente, transferido ao Hospital Regional de Cacoal, onde faleceu no dia 1º de setembro, em decorrência de traumatismo cranioencefálico grave.
Com base nos elementos de prova e depoimentos colhidos, a equipe da Polícia Civil representou pela prisão temporária dos investigados, medida deferida pelo Poder Judiciário. As investigações continuam, com o objetivo de esclarecer completamente as circunstâncias do crime e responsabilizar todos os envolvidos.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes graves, a defesa da sociedade e a promoção da justiça, atuando de forma técnica, integrada e incansável em favor da segurança pública.
