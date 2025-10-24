Policial Civil deflagra operação contra facção criminosa no Cone Sul

Publicada em 24/10/2025 às 09h00
Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Civil de Rondônia deflagrou a Operação “ _Incinerando_ ” para desarticular uma célula de facção criminosa envolvida em homicídios qualificados, ocultação de cadáveres e na condução de um “tribunal do crime” na região do Cone Sul do Estado. A ação teve abrangência interestadual, com mandados cumpridos em Porto Velho, Pimenta Bueno e no Estado de Mato Grosso.
A operação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, em conjunto com a 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (2ª DRACO), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), com apoio da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), Delegacia Regional de Cacoal, Polícia Militar, CORE, Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Ministério Público de Rondônia.
Foram mobilizados cerca de 50 policiais civis e militares para o cumprimento de sete mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno. Os investigados respondem por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.
As investigações indicam que o grupo mantinha um sistema paralelo de “justiça”, no qual pessoas eram torturadas e executadas após “julgamentos” realizados por lideranças da facção via videoconferência, com posterior ocultação dos corpos.
A operação integra a Rede Nacional de Combate ao Crime Organizado (RENORCRIM), fortalecendo o trabalho conjunto entre as Polícias Civis de diferentes estados no enfrentamento às facções interestaduais.
O nome da operação faz alusão à “incineração” das estruturas do crime organizado, simbolizando a eliminação das células criminosas que ameaçam a paz social.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a defesa da vida, a aplicação da lei e a integração entre as instituições de segurança pública no combate ao crime organizado.
