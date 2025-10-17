Policial Civil deflagra operação contra facção criminosa em Nova Mamoré

Publicada em 17/10/2025 às 13h50
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Nova Mamoré, com apoio da CORE/PC-RO e da Delegacia Regional de Guajará-Mirim, deflagrou na manhã desta sexta-feira (17) a Operação “Império da Lei”. A ação teve como objetivo coibir a atuação de um grupo criminoso responsável por crimes violentos na região de fronteira.
Foram cumpridas 23 ordens judiciais, sendo 9 mandados de prisão preventiva, uma apreensão de menor infrator e 9 mandados de busca e apreensão domiciliar, além da quebra de sigilo de dados telemáticos dos investigados.
As investigações, iniciadas em julho de 2025, revelaram uma estrutura criminosa envolvida em organização criminosa, homicídio qualificado, tráfico de drogas, tortura, incêndio criminoso e sabotagem de serviços de comunicação. O grupo vinha impondo o medo por meio de atos de violência, inclusive torturas e execuções sumárias, buscando consolidar domínio territorial.
A Polícia Civil destaca que o poder de punir pertence exclusivamente ao Estado, e que nenhuma forma de “justiça paralela” será tolerada. A atuação firme e técnica das forças de segurança é o único instrumento legítimo de enfrentamento a esse tipo de ameaça.
A operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que contou com apoio do Ministério Público e foi integralmente deferido pelo Poder Judiciário, por meio da 2ª Vara de Garantias, 1ª Vara Criminal e do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Guajará-Mirim.
Durante as diligências, foram realizadas 2 prisões em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, munição, bem como, a apreensão de dinheiro em espécie e diversos aparelhos celulares, reforçando assim, o compromisso da Polícia Civil com a segurança pública e o combate ao crime organizado em toda a região de fronteira.
