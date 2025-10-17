Policial Civil aposentado é baleado após reagir assalto no centro

Por pvhnoticias.com.br
Um policial civil de 66 anos foi baleado na noite desta quinta-feira (16), após reagir um roubo na Rua Salgado Filho, bairro Mato Grosso, centro de Porto Velho.
De acordo com testemunhas, um indivíduo teria rendido o policial e anunciado o roubo, no entanto a vítima reagiu e acabou sendo alvejado na perna, depois o suspeito fugiu.
Uma equipe do Samu prestou socorro e encaminhou o policial para o Hospital João Paulo II.
