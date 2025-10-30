Polícia realiza operação contra organização criminosa em Espigão

Publicada em 30/10/2025 às 08h50
Nesta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, as polícias Civil e Militar de Espigão d’Oeste deflagraram uma operação contra uma organização criminosa que estaria tentando se estabelecer na região. A ação ocorreu no bairro Jorge Teixeira e teve como foco dois alvos investigados por envolvimento com uma facção criminosa.
A operação contou com a participação de aproximadamente 30 policiais civis e militares. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de drogas, celulares e outros materiais que poderão contribuir para o avanço das investigações.
De acordo com as autoridades, a iniciativa é parte de uma estratégia para combater de forma firme e organizada qualquer tentativa de implantação de atividades criminosas no município. A cooperação entre as forças de segurança foi destacada como essencial para o sucesso da operação.
