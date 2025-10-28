Polícia Militar recupera motocicleta furtada na zona rural de Cacoal

Publicada em 28/10/2025 às 10h16
Durante patrulhamento de rotina realizado na manhã de segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a Guarnição de Patrulha Rural da Polícia Militar de Rondônia localizou e recuperou uma motocicleta com registro de furto na zona rural de Cacoal.
A ação ocorreu por volta das 11h30min, na RO-488, no distrito de Divinópolis, quando os policiais avistaram uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150, de cor preta, estacionada em via pública, sem placa e sem painel. Diante da irregularidade aparente, a equipe realizou a verificação dos sinais identificadores e, após consulta aos sistemas do DETRAN e INFOSEG, constatou que o veículo possuía restrição por furto/roubo e nunca havia sido devidamente emplacado.
No local, foi identificado um homem que afirmou ser o atual possuidor do veículo e relatou tê-lo adquirido mediante negociação informal. Diante da situação, tanto o indivíduo quanto a motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, para as devidas providências legais.
A atuação rápida e criteriosa da Patrulha Rural demonstra o comprometimento da Polícia Militar com a segurança da população, especialmente nas áreas rurais, reforçando o combate aos crimes de furto, receptação e tráfico de veículos.
