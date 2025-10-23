Polícia Militar recupera caminhonete roubada e conduz dois envolvidos

Publicada em 23/10/2025 às 11h55
Após solicitação de um roubo por meio de ligação ao 190, a guarnição de Radiopatrulha de Rolim de Moura de imediato deslocou para averiguar os fatos. Em contato com a vítima, foi informado que estava no Auto Posto Manelão, quando dois indivíduos mostraram uma arma de fogo à vítima e subtraíram a caminhonete. As guarnições de serviço de imediato realizaram diligências, e visualizou uma caminhonete com as mesmas características na conveniência do Auto Posto Modelo. Ao Perceberem aproximação da viatura, os infratores tentaram evadir-se, porém ao dar ré no veículo, bateram em uma pilastra no pátio do posto, não sendo possível concluir a fuga.
Ao abordar os indivíduos, verificou-se que são menores de idade. Foi mantido contato com os responsáveis dos infratores que compareceram na UNISP. Foi acionado o Conselho Tutelar do município.
O veículo e os infratores foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura para esclarecimentos.
A ação rápida das guarnições Radiopatrulha do 10º BPM, demonstra o compromisso que a Polícia Militar tem com sociedade rolimourense em manter a ordem e trazer segurança à população.
Polícia Militar de Rondônia, servindo e protegendo.
Seção de Comunicação do 10º BPM
