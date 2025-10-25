Polícia Militar recaptura dois foragido da da Justiça em Ji-Paraná

Publicada em 25/10/2025 às 08h50
Na manhã desta sexta-feira, 24, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar em Ji-Paraná realizaram duas ações distintas que resultaram na recaptura de foragidos da Justiça.
A primeira ocorrência foi registrada no início da manhã, quando uma equipe de Força Tática cumpriu um mandado de prisão no bairro JK. A equipe localizou uma mulher de 33 anos, que foi cientificada sobre a ordem judicial e sobre seus direitos constitucionais. Após a detenção, ela foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito e posteriormente entregue na Unidade Prisional Feminina Agenor Martins de Carvalho, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A segunda recaptura ocorreu após uma guarnição de radiopatrulha receber denúncia informando que um homem de 49 anos, com mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná, estaria trabalhando em um comércio da cidade. Os policiais deslocaram-se até o endereço informado e confirmaram a identidade do foragido. Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que também foi submetido a exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado no Presídio Central de Ji-Paraná, ficando sob custódia daquela unidade prisional.
As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com o cumprimento das ordens judiciais e a manutenção da segurança pública em todo o Estado.
