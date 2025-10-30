Polícia Militar prende líder de facção em Porto Velho

Por Newsrondonia
Publicada em 30/10/2025 às 09h30
Publicada em 30/10/2025 às 09h30
A Polícia Militar (PM) de Porto Velho efetuou a prisão de um foragido da justiça nesta quarta-feira (29). A ação foi realizada pela equipe do setor 14 do 5º Batalhão, comandada pelo sargento Machado e auxiliada pelo sargento Pantoja e pelo cabo Castro Aguiar. O preso é José Francisco A. S., de 34 anos, conhecido como “Amaral do PCC”.
O flagrante aconteceu na Rua Maranhão, no bairro Nova Esperança, localizado na zona norte de Porto Velho.
Durante a abordagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. O documento foi expedido pela justiça do Acre. A condenação para o criminoso é de 13 anos e dois meses de reclusão, em regime fechado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!