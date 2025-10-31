Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Cacoal

Publicada em 31/10/2025 às 14h10
Na noite desta quinta-feira (30), uma guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento tático realizado pela equipe do PATAMO, efetuou a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes em um local já conhecido pelas autoridades por intensa movimentação de usuários de drogas, situado na Rua Rio Branco, em Cacoal.
A ação teve início após denúncias anônimas recebidas pelo 190 e registradas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), informando que no endereço conhecido como “Buraco do Carneiro” estaria ocorrendo o comércio de drogas.
Durante o patrulhamento, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao proceder com a abordagem, foi encontrada com um deles quantidade de substância entorpecente aparentando ser maconha e crack, além de dinheiro trocado, possivelmente oriundo da venda de drogas.
Questionado sobre os fatos, o suspeito apresentou versão contraditória, mas as informações colhidas no local, aliadas às evidências apreendidas, confirmaram a suspeita de tráfico. Outro homem presente no local confirmou ter adquirido a droga do conduzido, o que reforçou a materialidade do crime.
Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. As substâncias entorpecentes e o dinheiro apreendido foram apresentados como prova do delito.
A Polícia Militar ressalta que ações como esta fazem parte do trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas e de preservação da ordem pública em Cacoal e região, reafirmando o compromisso da corporação com a segurança da comunidade.
