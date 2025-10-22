Polícia Militar prende dois foragido em Guajará-Mirim

Publicada em 22/10/2025 às 08h50
A Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio de guarnições do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), realizou na noite de segunda-feira (20) e início da madrugada de terça-feira (21), duas ações distintas que resultaram na prisão de dois foragidos da Justiça no município de Guajará-Mirim.
A primeira prisão ocorreu por volta das 23h20, durante patrulhamento ostensivo da equipe de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) pelo bairro Tamandaré. Os policiais identificaram um homem conhecido por envolvimento em ocorrências anteriores e, ao realizarem a abordagem, confirmaram via sistema policial a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim. O foragido foi detido, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) para as medidas legais cabíveis.
Já por volta das 00h00, já na madrugada de terça-feira (21), outra guarnição da PMRO realizava patrulhamento preventivo no bairro Santa Luzia, quando avistou um homem que também possuía mandado de prisão em aberto. Após abordagem e confirmação da ordem judicial — relacionada a condenação pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal) —, o indivíduo foi preso e encaminhado à DRPC, onde ficou à disposição da Justiça.
As ações, realizadas em um intervalo inferior a uma hora, reforçam o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a segurança pública, a efetividade das ordens judiciais e a manutenção da tranquilidade social no município de Guajará-Mirim.
Fonte: Seção de comunicação do 6º BPM
Comentários
Seja o primeiro a comentar!