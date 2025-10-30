Polícia detém dupla por vandalismo contra placas de sinalização

Publicada em 30/10/2025 às 13h50
Dois jovens, de 18 e 17 anos, foram detidos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (30), após serem flagrados pelo sistema de videomonitoramento danificando placas de sinalização viária na Avenida Norte-Sul, em Rolim de Moura (RO).
Segundo informações da PM, a central de operações identificou, por volta das 4h30, dois indivíduos praticando atos de vandalismo, entortando e quebrando placas em diversos pontos da via. As imagens mostravam um dos suspeitos vestindo moletom rosa e calça escura, e o outro, roupas pretas.
Durante patrulhamento na própria avenida, os policiais avistaram um jovem com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se esconder em uma loja de conveniência, mas foi contido e abordado. Durante a revista, ele revelou que o comparsa estava escondido próximo ao banheiro do estabelecimento.
Com base na informação, a equipe localizou o segundo envolvido. Ambos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Unisp de Rolim de Moura. O maior de idade permaneceu preso, enquanto o adolescente foi autuado em Auto de Investigação de Ato Infracional.
A polícia também verificou os locais onde ocorreram os danos — nas proximidades dos números 5741 e 5633 da Avenida Norte-Sul, na esquina com a Avenida João Pessoa, e na Avenida Rio Branco, todas na região central. As placas estavam entortadas e parcialmente destruídas.
Imagens do sistema de segurança e registros fotográficos foram anexados à ocorrência, comprovando a materialidade do crime. A perícia técnica foi acionada e deve confirmar a extensão dos danos.
A PM destacou que a rápida ação da guarnição foi fundamental para impedir novos atos de vandalismo e preservar o patrimônio público, reforçando o compromisso com a ordem e segurança da comunidade.
