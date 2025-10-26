Polícia Civil prende mulher integrante de facção condenada a mais de 17 anos

Publicada em 26/10/2025 às 09h50
Na tarde deste sábado (25), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 1), sediada em Porto Velho, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Candeias do Jamari, deu cumprimento a dois mandados de prisão em desfavor de uma mulher identificada como integrante de uma facção criminosa.
Contra a mulher presa havia duas condenações já definidas pela Justiça. Em uma delas, ela foi sentenciada a 8 anos de prisão pelo crime de roubo, e na outra recebeu 9 anos, 10 meses e 26 dias por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. As penas somam 17 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, que deverão ser cumpridos em regime fechado.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu comprometimento no combate às organizações criminosas e na execução de mandados judiciais que garantem a efetividade das decisões da Justiça. A instituição segue atuando de forma técnica e integrada na defesa da sociedade rondoniense e na promoção da segurança pública em todo o Estado.
