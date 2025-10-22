Polícia Civil prende mulher acusada de matar homem com sete tiros

Publicada em 22/10/2025 às 13h50
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), efetuou nesta quarta-feira (22) a prisão de J. G. R., suspeita de ser a autora do homicídio que vitimou E. M. C., ocorrido no dia 28 de setembro de 2025, no bairro Cai n’Água, em Porto Velho.
Conforme apurado nas investigações, a vítima foi atingida por aproximadamente sete disparos de arma de fogo, todos realizados a curta distância. O crime teria sido motivado por pendências relacionadas ao tráfico de drogas entre a vítima e a suspeita.
Durante o cumprimento das diligências, os policiais civis apreenderam dinheiro, uma arma de fogo e porções de entorpecentes no estabelecimento da investigada, reforçando o vínculo do caso com o tráfico local.
A prisão representa mais um importante resultado do trabalho investigativo da DHPP, que segue atuando de forma contínua para elucidar crimes contra a vida e assegurar a responsabilização dos autores perante a Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso permanente com a sociedade, atuando com rigor técnico, dedicação e responsabilidade na defesa da vida e na promoção da Justiça.
