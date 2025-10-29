Polícia Civil prende homem por promoção de organização criminosa

Publicada em 29/10/2025 às 13h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Pimenta Bueno, deu cumprimento, na manhã desta quarta-feira (29), a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 29 anos, investigado pelos crimes de dano ao patrimônio público e promoção de organização criminosa.
O preso é apontado como principal responsável por uma série de pichações em massa ocorridas nos dias 16 e 17 de julho de 2025, quando diversos pontos da cidade de Pimenta Bueno foram alvos de atos de vandalismo. As pichações e faixas — realizadas em muros de escolas, residências e estabelecimentos comerciais — traziam símbolos e inscrições associados a uma organização criminosa atuante no Estado.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a segurança pública e o enfrentamento às ações de facções criminosas, atuando de forma incansável e técnica na preservação da ordem, da tranquilidade social e da integridade do patrimônio público e privado.
