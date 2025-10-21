Polícia Civil prende dois acusados de homicídio em Porto Velho

Publicada em 21/10/2025 às 08h50
Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Porto Velho, deflagrou a fase ostensiva da investigação que apura o homicídio qualificado ocorrido no dia 24 de maio de 2025, no Bairro Cristal da Calama, em Porto Velho (RO), tendo como vítima M. H. R. C., morto a tiros. A vítima foi alvejada em frente à própria residência por dois indivíduos que ocupavam um veículo, os quais, após efetuarem os disparos, fugiram do local.
Com o avanço das investigações, os policiais civis identificaram os autores do crime como sendo A. C. dos S., vulgo “Capetinha”, e L. F. A. A., os quais tiveram prisões temporárias decretadas pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho.
Na mesma decisão judicial, também foi autorizado o cumprimento de mandados de busca domiciliar em endereços ligados aos investigados.
De posse das ordens judiciais, os investigadores iniciaram diligências e prenderam L. F. A. A. na Zona Leste da capital. Já A. C. dos S. encontra-se recolhido no sistema prisional de Porto Velho, em razão de outros crimes de homicídio, ocasião em que também foi formalizado o cumprimento do novo mandado de prisão referente a este caso.
Durante as buscas, foram apreendidos materiais de interesse investigativo, os quais serão encaminhados à análise pericial. As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada a conflitos entre facções criminosas pela disputa de território.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso permanente com a elucidação de crimes contra a vida e com a proteção da sociedade. Informações que auxiliem as investigações podem ser encaminhadas, com garantia de sigilo, pelos canais oficiais.
Disque Denúncia – 197
Polícia Militar – 190
