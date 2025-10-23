Polícia Civil prende acusado de estelionato em São Miguel do Guaporé

Publicada em 23/10/2025 às 09h00
Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de São Miguel do Guaporé, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de W. R. F. C. da S., investigado pela prática reiterada de crimes de estelionato no município e em cidades vizinhas.
A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Alvorada D’Oeste, após representação da autoridade policial responsável pelo inquérito que apura a compra fraudulenta de uma motocicleta, realizada pelo investigado mediante o uso de uma joia falsificada como forma de pagamento.
Além desse caso, o suspeito já era conhecido da polícia por aplicar outros golpes semelhantes na região, sempre utilizando o mesmo modo de agir para enganar as vítimas. Após ser localizado e preso, foi levado à unidade prisional de São Miguel do Guaporé, onde aguardará as próximas etapas do processo sob responsabilidade da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia (PCRO) reafirma seu compromisso com a sociedade no combate rigoroso aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados por meio de fraudes e enganos contra cidadãos de boa-fé, e reforça a importância das denúncias e da colaboração da população para o êxito das investigações e a responsabilização dos autores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!