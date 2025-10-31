Polícia Civil apreende mais de 155 kg de drogas e armas de fogo

Publicada em 31/10/2025 às 08h30
Na tarde desta quinta-feira (30), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas que resultou na apreensão de aproximadamente 140 quilos de skunk e 15,5 quilos de cocaína, além de duas pistolas calibre 9mm e dois revólveres calibre .38.
A operação foi conduzida pelas equipes especializadas do DENARC e contou com apoio cinotécnico (K9), que auxiliou na localização dos entorpecentes. O material apreendido foi devidamente lacrado e apresentado à Autoridade Policial para os procedimentos de praxe.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado, destacando o trabalho técnico e coordenado das equipes do DENARC, que vêm atuando de forma constante para o fortalecimento da segurança pública e a redução dos impactos do crime no Estado.
