PM prende dupla armada após tiroteio e cerco na zona leste
Por NewsRondônia
Publicada em 25/10/2025 às 09h15
Nos acompanhe pelo Google News

 Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (24), após um intenso cerco policial na Rua Dourado, bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, a polícia foi acionada após uma denúncia de ataque a tiros na região. Testemunhas relataram que os suspeitos tentavam fugir pulando os muros das casas.

Durante o cerco, os dois criminosos foram localizados dentro de uma residência e acabaram presos. Com eles, os policiais apreenderam duas armas de fogo, que teriam sido usadas no confronto.

A dupla foi levada para a Central de Flagrantes, onde deve responder por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio.

Polícia Violência
Imprimir imprimir