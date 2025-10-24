PM impede tentativa de feminicídio e prende homem armado com facão

Publicada em 24/10/2025 às 08h50
Na madrugada desta quinta-feira (23), uma equipe da Polícia Militar de Rolim de Moura atendeu a uma ocorrência de violência doméstica e conseguiu evitar um possível feminicídio. A ação teve início após uma denúncia feita por uma pessoa próxima, que informou ter ouvido os gritos de socorro de uma mulher sendo agredida pelo marido.
Ao chegar ao endereço indicado, os policiais tentaram contato com os moradores, chamando e batendo nas portas e janelas da residência. Como não houve resposta nem ruídos vindos do interior do imóvel, as equipes decidiram entrar à força, arrombando a porta diante da suspeita de que a vítima estivesse em perigo.
Dentro da casa, os militares encontraram o casal. Segundo o relato policial, o homem reagiu à abordagem e tentou agredir os agentes, sendo necessário o uso moderado da força física para contê-lo.
A mulher, visivelmente abalada, relatou que, enquanto os policiais chamavam do lado de fora, o marido a ameaçava de morte, mantendo um facão pressionado contra seu pescoço e ordenando que ela permanecesse em silêncio.
Após ser contido, o agressor foi preso e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as medidas cabíveis.
A ação imediata da Polícia Militar foi essencial para garantir a integridade da vítima e impedir que o caso resultasse em um desfecho mais grave.
