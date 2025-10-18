PM estoura mocó e apreende cinco motos com quadrilha na zona leste

Publicada em 18/10/2025 às 09h00
Uma ação de policiais da guarnição do Reforço 02, comandado pelo sgt Machado, com apoio de outras equipes do 5º Batalhão na noite desta sexta-feira (17), resultou na prisão de três indivíduos e apreensão de dois adolescentes.
O bando foi flagrado com cinco motos roubadas e drogas em dois mocós na zona leste.
De acordo com a PM, a primeira moto recuperada foi uma Honda Bis, furtada em um supermercado na Avenida Raimundo Cantuária, e localizada na Rua Ana Caucaia com Neuzira Guedes, onde o suspeito foi preso.
Depois as equipes receberam denúncias de um mocó, onde foram encontradas outras quatro motos na Rua Anchieta, bairro Porto Cristo, e mais um preso.
Em seguida outros quatro suspeitos, sendo dois menores e dois maiores foram encontrados com drogas em uma boca de fumo na Rua Travessia, já no bairro JK. Todos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
