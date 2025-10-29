PM e PRF apreendem mais de 140 quilos de maconha em Cacoal

Publicada em 29/10/2025 às 09h30
Uma ação integrada entre o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de aproximadamente 142,5 quilos de maconha, na noite desta terça-feira, 28 de outubro, em Cacoal (RO).
O entorpecente estava distribuído em 150 tabletes e seria transportado para o município de Ji-Paraná (RO), segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela guarnição do 4º Batalhão da PM.
A operação teve início após os policiais receberem denúncia de que uma residência localizada na Rua Floriano Peixoto, no bairro Jardim Clodoaldo, estaria sendo utilizada como depósito de drogas. Durante o monitoramento, os agentes avistaram um veículo Fiat Palio branco, estacionando em frente ao imóvel. O condutor entrou na casa, permaneceu por alguns minutos e saiu com volumes suspeitos, colocando-os no carro e deixando o local em alta velocidade.
O veículo foi acompanhado pelas equipes do Núcleo de Inteligência e interceptado na Avenida dos Lírios, bairro Alphaville. O motorista foi identificado pelas iniciais G. C. S. L. da Silva, idade não informada, apontado como membro ativo da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante a revista, os policiais encontraram no compartimento de carga cinco fardos contendo a substância de coloração e odor característicos de maconha.
Após a prisão, os policiais retornaram ao endereço monitorado e encontraram o imóvel vazio, restando apenas roupas e uma conta de água em nome de uma mulher.
A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foi pesada oficialmente, totalizando 142,5 kg.
Na sequência, as equipes foram até a residência do acusado, localizada no bairro Alpha Park, onde localizaram uma carta — conhecida no meio criminoso como “bereu” — escrita por integrante do PCC. O documento orientava o envio de um quilo de entorpecente ao presídio e solicitava o cadastramento do suspeito preso como “Jet”, responsável pela disciplina de um dos pavilhões da unidade prisional.
