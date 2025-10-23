PM apreende 601 litros de gasolina e botijas de gás em ação contra contrabando

Publicada em 23/10/2025 às 13h50
A Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio do 6º Batalhão, realizou na tarde desta quarta-feira (22) uma ação bem-sucedida no combate ao contrabando e descaminho no município de Guajará-Mirim. A ocorrência foi registrada às margens do Rio Mamoré, durante diligências realizadas em área portuária conhecida pelo histórico de ilícitos transfronteiriços.
Durante o patrulhamento, os policiais surpreenderam indivíduos que tentavam se evadir ao perceber a aproximação da guarnição. Dois suspeitos foram detidos no local enquanto manuseavam sacos e galões de combustível, além de botijas de gás. O material apreendido continha gasolina e botijas cheias, totalizando 601 litros de combustível e três botijas.
Os envolvidos não apresentaram documentação que comprovasse a legalidade do transporte. Conforme levantado pela equipe policial, os produtos seriam oriundos da Bolívia, o que caracteriza facilitação de contrabando e descaminho, condutas previstas nos artigos 334 e 334-A do Código Penal Brasileiro.
A operação contou com apoio de uma equipe de Rádio Patrulha para a condução e segurança da ação. O material apreendido foi apresentado à Receita Federal para conferência e demais procedimentos legais. Os suspeitos foram conduzidos à autoridade competente para adoção das medidas cabíveis.
A PMRO reforça que atua de forma contínua no enfrentamento ao comércio ilícito na região de fronteira, preservando a ordem pública e combatendo práticas que geram prejuízos ao Estado e à sociedade.
Fonte: Seção de comunicação do 6º BPM
