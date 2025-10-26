PM age rápido e recupera em Ariquemes carro furtado de empresário

Publicada em 26/10/2025 às 10h10
Uma ação rápida da Polícia Militar neste sábado (25), resultou na recuperação de um carro modelo Fox de um empresário, furtado na madrugada.
O veículo estava em um lava-jato localizado na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Nova Porto Velho, quando foi levado por criminosos.
Pela manhã quando funcionários do estabelecimento comercial contaram que quando chegaram para trabalhar, encontraram o cadeado cortado, depois perceberam que o veículo não estava mais.
Após a PM e PRF serem informadas, foi verificado que o carro passou no cerco eletrônico a caminho do município de Ariquemes, onde a PM conseguiu localizar o mesmo, mas os suspeitos correram para o matagal e fugiram.
Os criminosos já haviam trocado a placa, e retirado todo equipamento de som do veículo.
