PM age rápido e recupera em Ariquemes carro furtado de empresário
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 26/10/2025 às 10h10
 Uma ação rápida da Polícia Militar neste sábado (25), resultou na recuperação de um carro modelo Fox de um empresário, furtado na madrugada.

O veículo estava em um lava-jato localizado na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Nova Porto Velho, quando foi levado por criminosos.

 Pela manhã quando funcionários do estabelecimento comercial contaram que quando chegaram para trabalhar, encontraram o cadeado cortado, depois perceberam que o veículo não estava mais.

Após a PM e PRF serem informadas, foi verificado que o carro passou no cerco eletrônico a caminho do município de Ariquemes, onde a PM conseguiu localizar o mesmo, mas os suspeitos correram para o matagal e fugiram.

Os criminosos já haviam trocado a placa, e retirado todo equipamento de som do veículo. 

