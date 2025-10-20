Pimenta Bueno garante o 3º lugar na primeira semana do JIR 2025 e avança para a próxima etapa

Publicada em 20/10/2025 às 08h48
JI-PARANÁ, RO – A delegação de Pimenta Bueno encerrou a primeira semana dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025 com grandes conquistas. Com 143 pontos somados, o município garantiu o 3º lugar geral e avança para a segunda etapa da competição.
O desempenho dos atletas pimenta-buenenses foi destaque em diversas modalidades, refletindo garra, talento e espírito esportivo. No futebol society masculino, Pimenta Bueno conquistou o 1º lugar, enquanto o basquete masculino e o handebol feminino alcançaram o 2º lugar. A capoeira reafirmou sua tradição ao conquistar o 1º lugar no masculino e feminino, mantendo o município como tetracampeão e heptacampeão respectivamente. O taekwondo masculino garantiu o 3º lugar, e o xadrez feminino também subiu ao pódio com uma excelente 3ª colocação.
Com resultados expressivos e consistentes, Pimenta Bueno se consolida entre as principais forças do esporte rondoniense. A delegação segue confiante para a próxima fase do JIR 2025, que promete ainda mais emoção e conquistas.
O chefe da delegação, professor Cássio Ribeiro, destacou o empenho dos atletas:
“Foi uma semana de muita dedicação e superação. Ver Pimenta Bueno entre os três melhores municípios do JIR é motivo de orgulho. Seguimos confiantes e preparados para continuar levando o nome de nossa cidade ao pódio.
