Pedro Fernandes trata em Brasília de manifestação da FUNAI sobre área produtiva em Campo Novo

Publicada em 02/10/2025 às 13h30
Durante agenda em Brasília nesta terça-feira, 1º, o deputado estadual Pedro Fernandes esteve no gabinete do deputado federal Lúcio Mosquini para tratar de uma preocupação urgente envolvendo a região de Campo Novo de Rondônia. A pauta é a recente manifestação de interesse da FUNAI sobre uma extensa área produtiva, que inclui localidades como quilômetro 90, Terra Roxa, Grotão e trechos da BR-421.
Acompanhado de dados e relatos da comunidade, Pedro levou a demanda diretamente ao parlamentar federal, destacando os riscos que a situação representa para centenas de famílias. “Lá é uma área muito produtiva, precisa imediatamente tomar alguma solução porque vai prejudicar mais de 200 famílias que moram ali naquela região” afirmou Pedro Fernandes, destacando a urgência do tema.
Mosquini reforçou o compromisso com a população local e revelou que a situação será tratada diretamente com os órgãos competentes. “Já agendamos uma reunião no INCRA, vamos estar tratando com a FUNAI e o INCRA pra que essas pessoas não sejam atingidas” garantiu o deputado federal, que já havia tratado de pautas semelhantes com outros parlamentares estaduais.
Pedro reforçou que os moradores da região não invadiram áreas indígenas, mas vivem da produção rural e precisam de segurança jurídica para continuar gerando sustento. “Lá são homens trabalhadores, são pais de família, e a gente que tá lá naquela região, buscamos essa demanda e trouxemos aqui para o deputado Lúcio, para o senhor ajudar a gente lá na região” declarou o deputado estadual.
Ao final, Lúcio Mosquini reafirmou sua posição. “Não queremos que ninguém toque nem a terra indígena. A terra indígena tem que ser intocável, mas criar mais área indígena em cima de quem tá plantando, produzindo, fazendo o seu pão de cada dia em cima de uma terra, não podemos admitir.”
A mobilização dos parlamentares representa um esforço conjunto para preservar o direito à terra e à produção das famílias que vivem na região e dependem diretamente daquela área para sua subsistência.
