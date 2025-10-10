Pedro Fernandes propõe tornar a Patrulha Rural uma política pública permanente em Rondônia

Publicada em 10/10/2025 às 08h30
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou Indicação ao Governo de Rondônia para que o Programa de Segurança Rural, conhecido como Patrulha Rural, seja transformado em política pública permanente no Estado. A proposta foi encaminhada também à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) e busca garantir estrutura, orçamento próprio e continuidade ao trabalho das forças de segurança no campo.
A iniciativa conta com o apoio do vereador Joaquim Fernandes (PP), que tem acompanhado de perto o mandato do deputado e atua em defesa das comunidades rurais. O programa já é executado de forma pontual em alguns municípios e tem se mostrado eficaz no combate à criminalidade e na proteção de produtores e famílias do interior.
Pedro Fernandes destacou que o objetivo é transformar o projeto em uma política de Estado, assegurando que não dependa apenas de gestões ou operações temporárias.
“A segurança no campo é uma demanda urgente e constante. Nossos produtores enfrentam desafios diários e precisam sentir que o Estado está presente, protegendo quem trabalha e sustenta a economia de Rondônia. A Patrulha Rural é um modelo eficiente, e torná-la permanente é um passo fundamental para garantir mais segurança e dignidade a quem vive no interior”, afirmou o deputado.
Com a institucionalização, a Patrulha Rural poderá integrar de forma definitiva as ações da Polícia Militar e da SESDEC, com equipes dedicadas, veículos adaptados e rotas específicas de patrulhamento, priorizando propriedades rurais, estradas vicinais e cooperativas agrícolas.
Pedro ressaltou que a proposta nasceu do diálogo direto com produtores e lideranças rurais.
“A Patrulha Rural precisa ser uma política pública permanente, estruturada e com recursos assegurados. O campo é o coração econômico de Rondônia, e quem produz precisa ter a tranquilidade de trabalhar sem medo. Essa é uma luta justa e que representa o clamor de milhares de famílias rondonienses”, reforçou.
O parlamentar também reconheceu o trabalho das forças de segurança e defendeu melhores condições para a atuação no campo.
“A Indicação tem como objetivo dar suporte à Polícia Militar e às demais forças de segurança. Quando o Estado estrutura um programa permanente, oferece melhores condições de trabalho e planejamento, o que se traduz em mais segurança para todos”, concluiu.
A proposta marca mais um passo na agenda do deputado Pedro Fernandes em defesa do produtor rural e do fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança no interior de Rondônia.
