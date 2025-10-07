Pedro Fernandes participa da Pega do Bezerro e reforça apoio ao produtor rural em Cacaulândia

Publicada em 07/10/2025 às 13h40
Cacaulândia sediou neste fim de semana a 7ª Pega do Bezerro do Curral do Zé Lima, um dos eventos mais tradicionais do município. A festividade reuniu produtores rurais, famílias e visitantes de várias cidades do Vale do Jamari. O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou do evento, reafirmando seu apoio às tradições e ao fortalecimento do setor produtivo rural.
A programação contou com cavalgada, provas de habilidade e uma ação social de arrecadação de alimentos. Para Pedro Fernandes, o evento representa o orgulho e a força de quem vive e trabalha no campo.
“A Pega do Bezerro é uma celebração do trabalho e da história de Cacaulândia. É uma alegria ver a tradição sendo mantida com tanto empenho e, ao mesmo tempo, contribuir para ajudar quem mais precisa”, destacou o deputado.
O parlamentar também agradeceu ao anfitrião Zé Lima e a todos os envolvidos pela organização. “Eventos como este mantêm vivas as nossas raízes e mostram o valor de quem constrói Rondônia com o próprio esforço”, afirmou.
A 7ª edição da Pega do Bezerro consolidou-se como um marco da cultura regional e reforça o compromisso do deputado Pedro Fernandes com a valorização do campo, da produção rural e das famílias que impulsionam o desenvolvimento do Vale do Jamari.
