Pedro Bial revela quais ex-BBBs gostaria de ver de volta: “Já pensou?”

Publicada em 24/10/2025 às 07h05
O jornalista e ex-apresentador do Big Brother Brasil, Pedro Bial, comentou quais ex-participantes ele gostaria de ver novamente no reality, que em 2026 contará com um grupo especial de veteranos. Em entrevista à CNN Brasil, Bial mencionou nomes marcantes das edições anteriores.
“Acho que ela não voltaria. A Grazi voltaria? Ela virou atriz. Jean Wyllys está muito ocupado fazendo política. A Priscilla do ‘BBB 9’ seria legal. O Adrilles Jorge, já pensou? Ele sairia preso dessa vez. A Lia era um encanto total”, disse o apresentador, que comandou o programa entre 2002 e 2016.
O “BBB 26” promete inovações: pela primeira vez, o público poderá substituir qualquer participante durante o jogo. Essa troca será feita a partir de um “laboratório”, onde um grupo de confinados deverá conquistar a audiência e provar que merece uma vaga na casa principal, enfrentando desafios sem qualquer tipo de regalia.
Outra novidade é a disputa pelo Big Fone, que ficará ainda mais acirrada. Agora, serão três aparelhos dentro da casa, e o público terá poder para decidir qual deles tocará — ou até qual mensagem será transmitida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!