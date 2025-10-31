PC esclarecer homicídio ocorrido em Porto Velho e prende acusado em Ariquemes

Publicada em 31/10/2025 às 08h40
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Homicídios de Porto Velho (DHPP), esclareceu o homicídio qualificado ocorrido no dia 1º de dezembro de 2024, no Condomínio Porto Madeiro I, na capital, que teve como vítima M. J. B. da S., alvejado por disparos de arma de fogo.
Após diligências investigativas, a equipe da DHPP identificou A. E. de O., conhecido como “Tio Patinhas”, como um dos autores do crime. A Autoridade Policial representou pela sua prisão temporária, deferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho. Mandados de busca e apreensão também foram expedidos e cumpridos em endereços vinculados ao investigado.
Durante o curso das investigações, apurou-se que o suspeito havia fugido para o município de Ariquemes/RO. Diante disso, houve articulação direta entre a DHPP de Porto Velho e a Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra a Vida (DIRCV) de Ariquemes, o que possibilitou a localização do foragido.
Na manhã desta quinta-feira (30), policiais civis da DERCV de Ariquemes realizaram a abordagem e efetuaram a prisão de A. E. de O., dando fiel cumprimento à ordem judicial expedida.
A Polícia Civil de Rondônia ressalta o trabalho integrado e técnico das unidades especializadas, que reforça o compromisso institucional com o esclarecimento de crimes contra a vida e a responsabilização de seus autores.
