PATAMO prende dupla armada durante perseguição na zona sul

Na noite desta sexta-feira (17), uma guarnição da PATAMO, em atuação pela Operação Máximo, prendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento em possíveis ações criminosas na zona sul de Porto Velho. A ação rápida dos militares ocorreu após informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência (N.I) da Polícia Militar.
De acordo com o boletim policial, a equipe recebeu a informação de que alguns elementos estariam circulando em um veículo Onix de cor preta, supostamente planejando realizar roubos na região. Diante disso, a guarnição intensificou o patrulhamento e, momentos depois, avistou um automóvel com as mesmas características entrando na Rua Tamareira, bairro Conceição.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do carro demonstraram nervosismo e, durante a abordagem, dois suspeitos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir, escalando o telhado de uma residência próxima.
Durante a perseguição, os policiais visualizaram o momento em que um dos suspeitos arremessou uma arma para o quintal dos fundos. Com o apoio das guarnições MX-02 e MX-03, os militares conseguiram deter os suspeitos e localizar, no terreno indicado, um revólver calibre .32, oxidado e sem numeração aparente, além de um simulacro de pistola.
Na revista ao veículo e aos demais ocupantes, nada de ilícito foi encontrado. O condutor, que afirmou trabalhar como motorista de aplicativo, declarou ter apenas realizado uma corrida, pegando os suspeitos nas proximidades. Já um dos conduzidos, relatou morar no local e conhecer os outros envolvidos apenas de vista.
Com um dos suspeitos, os policiais encontraram no bolso um carregador pertencente ao simulacro de pistola apreendido. Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes para as devidas providências legais.
Segundo a Polícia Militar, o uso de algemas foi necessário devido ao comportamento e ao risco de fuga dos conduzidos. Os demais ocupantes, por não possuírem envolvimento comprovado e não portarem materiais ilícitos, foram devidamente qualificados e liberados no local.
