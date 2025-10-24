Mutirão

Parceria entre Dra. Taíssa e Dr. Fernando Máximo garante castração gratuita de animais em Guajará-Mirim e Nova Mamoré

A ação “Castra Mais Rondônia”, viabilizada com emenda parlamentar do deputado Dr. Fernando Máximo, ocorrerá entre 27 de outubro e 1º de novembro