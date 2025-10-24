Parceria entre Dra. Taíssa e Dr. Fernando Máximo garante castração gratuita de animais em Guajará-Mirim e Nova Mamoré

Publicada em 24/10/2025 às 08h20
Foto: Hellen Mayne
A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) articulou, junto ao deputado federal Dr. Fernando Máximo (União Brasil), a realização da ação “Castra Mais Rondônia” nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. A solicitação foi atendida pelo parlamentar, que destinou recursos de emenda para viabilizar o mutirão de castrações gratuitas de cães e gatos, voltado ao controle populacional e ao bem-estar animal.
Em Guajará-Mirim, os atendimentos ocorrerão entre os dias 27 e 30 de outubro, no Instituto Federal de Rondônia (Ifro). Já em Nova Mamoré, o mutirão está programado para os dias 31 de outubro e 1º de novembro, na Escola Estadual Casimiro de Abreu.
O cadastramento e o agendamento das castrações iniciaram no dia 21 de outubro em Guajará-Mirim e no dia 23 em Nova Mamoré. Cada pessoa pode inscrever até 10 animais por CPF, medida que busca ampliar o alcance do atendimento às famílias locais.
O projeto é executado pelo “Ajudei” e conta com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado Dr. Fernando Máximo. A iniciativa integra a Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais, no âmbito do convênio nº 977772/2025 com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que faz parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.
Ao comentar sobre o projeto, a deputada Dra. Taíssa ressaltou a relevância da ação: “Esse é um gesto de amor e cuidado, que reflete diretamente na saúde pública e no bem-estar da nossa população. Agradeço ao deputado Dr. Fernando Máximo por atender prontamente nosso pedido e levar essa ação tão importante para Guajará-Mirim e Nova Mamoré.”
