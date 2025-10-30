Paolla Oliveira relembra ataques ao corpo: “Minhas mãos suavam, eu perdia o ar”

Publicada em 30/10/2025 às 10h14
Paolla Oliveira, 43 anos, contou que já enfrentou momentos de grande ansiedade ao lidar com críticas sobre seu corpo nas redes sociais. A atriz relatou que uma simples foto na praia foi suficiente para gerar comentários maldosos e especulações sobre sua saúde.
“Me deparei com uma foto minha na praia e começaram a apontar supostos problemas no meu corpo, dizendo até que eu tinha lipedema. Quando isso acontecia, minhas mãos chegavam a suar, eu perdia o ar… parecia que eu tinha cometido algum erro”, declarou durante participação no videocast Jornada de Beleza, da revista Glamour.
Paolla afirmou que, por muito tempo, se sentiu reduzida à aparência física, e que o julgamento constante afetava seu bem-estar. Hoje, no entanto, ela afirma lidar de forma mais saudável com a própria imagem. “Dessa vez, ao ver uma dessas fotos, simplesmente não senti nada. E isso foi libertador. Não preciso mais de aprovação para existir. Se não estou perfeita, paciência”, completou.
