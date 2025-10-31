Capa
Últimas Notícias
Política
Artigos & Colunas
Polícia
Geral
Interior
+ Editorias
Brasil
Mundo
Entretenimento
Esportes
Vídeos
WebStories
Contato
COPA LIBERTADORES
PALMEIRAS 4 x 0 LDU - GOLS E MELHORES MOMENTOS
Verdão pulveriza desvantagem de três gols no jogo de ida e goleia no Allianz Parque, nesta quinta-feira (30), para avançar à final
Por
Paramount
Publicada em
31/10/2025 às 08h58
Comente esta Notícia
Comentários
Seja o primeiro a comentar!
Enviar Comentário
PALMEIRAS X LDU
MELHORES MOMENTOS
GOLS DO PALMEIRAS
LIBERTADORES
imprimir
Leia Também
CAPACITAÇÃO
Com a presença de Rodrigo Cintra, FFER inicia 7º Seminário da Arbitragem sem Fronteiras
COPA LIBERTADORES
PALMEIRAS 4 x 0 LDU - GOLS E MELHORES MOMENTOS
VILHENA
Primos vence e garante a última vaga nas semifinais do Municipal de Futebol 2025
JI-PARANÁ
Prefeitura segue com patrolamento e encascalhamento de ruas não pavimentadas
PROCESSO SELETIVO
Prefeitura de Jaru realiza nova convocação para preenchimento de vagas de cozinheiro e zelador
CALENDÁRIO
MPRO realiza 4ª etapa da Correição Ordinária em quatro municípios da Zona da Mata rondoniense
INFRAESTRUTURA
Ações da Prefeitura no sistema de drenagem preparam Porto Velho para o período chuvoso; trabalho realizado visa acabar com transtornos
ESPIGÃO DO OESTE
Semader realiza ações para fortalecer nosso setor primário e agricultura familiar
POLÊMICA
Zé Felipe pede auditoria em contas de Virginia Fonseca: “Uso desproporcional”
SUCESSO NOS ANOS 90
Luiza Ambiel recria a “Banheira do Gugu” com fãs e surpreende com pedidos inusitados
INVESTIMENTOS
Energisa investe quase R$ 5 bilhões em 7 anos, moderniza o sistema elétrico e anuncia a universalização do acesso à energia em Rondônia
ABRIU O JOGO
Angélica rebate boatos sobre harmonização facial: “Não sou um produto”
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Ações de manejo e erradicação do pirarucu são reforçadas pelo governo de RO na Reserva Extrativista Pedras Negras
Mais Lidas
1.
PSDB foi depenado e virou puxadinho: possível divórcio entre Hildon e Carvalhos reposiciona o ex-prefeito em 2026
2.
Marcos Rogério surfa a onda das especulações e segue em evidência se esgueirando entre Governo e Senado
3.
Chefe da Casa Civil rebate senador Marcos Rogério: “Crítica sem solução é só reclamação com roupa bonita”
4.
Esquerda percorre Rondônia; Isolamento político de Hildon Chaves; Desastre no Rio Madeira
5.
Rogério Gago foi escolhido como novo secretário-geral da Assembleia Legislativa de Rondônia
Comentários
Seja o primeiro a comentar!