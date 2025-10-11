Pablo interrompe show e expulsa fã após ser atingido por lata: “Se respeita, p*rra”

Publicada em 11/10/2025 às 09h30
O cantor Pablo protagonizou um momento tenso durante sua apresentação no 31º Festival do Abacaxi, realizado no último sábado (4) em Porto Grande, no Amapá. O artista baiano se irritou após uma lata ser arremessada em direção ao palco enquanto se apresentava e exigiu que o responsável fosse retirado do local.
“Se essa lata pega em mim agora?! Você vai sair da festa”, declarou Pablo, visivelmente alterado, ao identificar o autor do ato. Em vídeos divulgados pelo portal Leo Dias, o cantor aparece discutindo com um homem da plateia e pedindo a intervenção da segurança do evento.
“Não tem conversa, meu amigo. Você é bagunceiro, pô. Cabelo branco e bagunçando? Se respeita, p*rra, toma vergonha na tua cara”, disparou o artista, antes de ameaçar deixar o palco. “Tem homem pra tirar esse rapaz aqui ou não tem? Infelizmente, vou ter que sair. Ou ele sai ou eu saio.”
Após a confusão, o show foi temporariamente interrompido, e o público reagiu com surpresa à atitude do cantor.
