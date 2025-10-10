“Os ricos não querem pagar uma merrequinha a mais”, diz Lula após derrota na Câmara dos Deputados

Publicada em 10/10/2025 às 16h56
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta sexta-feira (10), a Câmara dos Deputados por derrubar medida provisória alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
"A gente manda um projeto de lei depois de acordado no Congresso Nacional para as pessoas que ganham acima de R$ 600 mil e acima de R$ 1 milhão pagarem uma merrequinha a mais, para que as fintechs paguem um pouquinho mais, para que as bets paguem um pouquinho mais, e eles votam contra. Esse dinheiro podia ser para fazer com que a gente tivesse um pouco mais de políticas de inclusão social", disse Lula.
A Câmara dos Deputados derrubou na quarta-feira (8) a medida provisória (MP). A decisão representa uma derrota ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Dentre as mudanças estava a retirada do aumento da alíquota sobre apostas esportivas, conhecidas como bets. Por outro lado, houve a a manutenção da isenção para títulos como Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA).
Em resposta, Lula já havia deixado claro que tinha ficado "triste" com a decisão que poderia fazer com que "os ricos pagassem um pouco mais de impostos".
O presidente também afirmou que impedir a aprovação da MP significa prejudicar o equilíbrio fiscal e políticas públicas que beneficiam milhões de brasileiros.
