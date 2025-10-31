Os maiores artilheiros brasileiros da história

Publicada em 31/10/2025 às 15h37
Jogadores brasileiros com mais gols na história
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os maiores artilheiros da história do planeta de acordo com a IFFHS. O que mais impressiona é que ambos continuam em ótima forma e marcando os seus gols, tornando as suas respectivas estatísticas ainda mais impressionantes.
No top 10 de maiores artilheiros que ainda atuam, há duas figuras muito conhecidas do torcedor brasileiro: Neymar, uma das esperanças para a Copa do Mundo de 2026, e Hulk, ídolo e multicampeão do Atlético Mineiro.
Porém, hoje o nosso intuito é voltar no tempo e relembrar dos maiores artilheiros brasileiros da história do futebol.
Pelé - 762 gols
Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé, é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol. Boa parte das três conquistas de Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, seis Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e dois Intercontinentais pelo Santos, aconteceu através dos inúmeros gols marcados pelo craque.
Apesar de ter feito mais de 1.200 ao todo, apenas 762 são oficiais. É evidente que ainda estamos falando de um número altíssimo. Não é à toa que o saudoso atleta ainda ocupa o posto de maior artilheiro brasileiro da história do futebol e quinto jogador com mais gols no ranking geral de artilharia.
Romário - 757 gols
Muitos admiradores do esporte colocam Romário como o jogador mais letal dentro da área em toda a história. De fato, recursos não faltavam para o Baixinho. O jogador tinha extrema facilidade para mandar a bola para o fundo das redes tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo.
Além disso, o jogador tinha um posicionamento e um tempo de bola tão precisos, que a sua altura, inferior a 1,70, nunca foi um obstáculo para que ele marcasse diversos gols de cabeça. Apesar de ser outro jogador que comemorou a marca dos mil gols, 757 são considerados oficiais. Sim, por apenas cinco gols de diferença, o jogador não é o maior artilheiro brasileiro da história.
Roberto Dinamite - 513 gols
Roberto Dinamite faz parte da pequena lista de jogadores que destinaram praticamente toda a sua carreira a um único clube. Revelado pelo Vasco da Gama em 1971, o jogador foi peça chave para os títulos conquistados pelo Cruzmaltino até o ano de 1993, quando se despediu dos gramados aos 39 anos.
Durante a sua carreira, conquistou feitos expressivos que permanecem intactos até hoje. O principal deles é o posto de maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 gols marcados. Dinamite também é o jogador que mais marcou gols com a camisa do Vasco da Gama. Entre Seleção Brasileira e clubes, foram 513 bolas nas redes.
Quais são os atuais artilheiros brasileiros?
