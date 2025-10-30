Oruam chama operação no Rio de “maior chacina da história” e critica política de extermínio

Publicada em 30/10/2025 às 10h07
O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira (29) sobre a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos na última terça-feira (28).
Na publicação, o artista classificou a ação como “a maior chacina da história do Rio” e relacionou o episódio ao contexto social do país. “Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade e o bandido que está apontando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade”, afirmou.
Marcinho VP, pai de Oruam, é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Preso desde 1996, cumpre pena em regime fechado na penitenciária federal de Campo Grande (MS) por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, homicídio e lavagem de dinheiro.
Oruam, de 25 anos, também criticou o tratamento dado pela imprensa e pela opinião pública aos casos de violência nas favelas. Segundo ele, “a mídia descobriu que matar vende muito” e “a política de matar bandido é a que mais vende no Brasil”. O artista ainda completou: “A sociedade gosta do banho de sangue e usa o bandido como maior vilão para esconder os verdadeiros bandidos, que estão dentro de mansões, que pagam o governo todo para não serem vistos. O crime não está só na favela. O crime está no governo, nas câmeras. E o favelado é só um reflexo da sociedade.”
