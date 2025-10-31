Publicada em 31/10/2025 às 08h20
Uma ação da Polícia Militar realizada durante a madrugada na na zona rural de Nova Colina, distrito de Ji-Paraná, terminou com a recuperação de uma caminhonete roubada e a apreensão de uma arma de fogo e munições escondidas dentro de um vaso de plantas.
Durante o patrulhamento pela Linha 128, os policiais avistaram uma Toyota Hilux estacionada de forma suspeita, sem o capô e as partes dianteiras. Próximo ao veículo, estava um homem que tentou entrar rapidamente na caminhonete ao notar a aproximação da viatura.
Na abordagem, o suspeito afirmou que trabalhava com lanternagem e que o veículo seria de um cliente, mas demonstrou nervosismo e deu versões contraditórias. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram várias peças automotivas e um dispositivo eletrônico usado para ligar veículos sem a chave original, comumente usado em furtos e clonagens.
Após verificar o número do chassi, foi confirmado que o automóvel possuía restrição de furto/roubo registrada em outro estado.
Com apoio de outras guarnições, a polícia seguiu até uma residência indicada pelo suspeito, onde encontrou uma pistola calibre 9mm com carregadores e munições. A moradora confessou que havia escondido cartuchos de espingarda em um vaso de plantas, a pedido do companheiro, que conseguiu fugir antes da chegada das equipes.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia de Ji-Paraná. A ação rápida e coordenada das forças de segurança impediu que o veículo e as armas continuassem em circulação, reforçando o combate ao crime e a sensação de segurança na região rural.
