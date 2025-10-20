Operação policial intercepta avião com 500 kg de drogas e troca tiros com criminosos

Publicada em 20/10/2025 às 09h15
Na tarde de domingo, 19 de outubro, uma operação conjunta envolvendo a Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na morte de um suspeito durante confronto armado, na zona rural de Machadinho D’Oeste (RO).
Segundo informações, a ação foi deflagrada após o monitoramento de uma aeronave que vinha da Bolívia, transportando entorpecentes para o território brasileiro. O avião pousou em uma área isolada do município, onde os criminosos iniciaram o descarregamento da carga e o embarque da droga em um veículo.
No momento da abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, dando início a uma intensa troca de disparos. Um dos suspeitos foi atingido e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir pela mata, e as buscas seguem em andamento.
A droga, estimada em aproximadamente 500 quilos, foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho (RO), onde serão realizados os procedimentos cabíveis e as investigações para identificar todos os envolvidos na operação criminosa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!