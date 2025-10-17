Operação desarticula facção criminosa que atuava no Cone Sul de Rondônia e em Mato Grosso

Publicada em 17/10/2025 às 08h50
Na manhã desta sexta-feira (17), forças de segurança realizaram uma ampla operação conjunta nas cidades de Colorado do Oeste, Cerejeiras e Chupinguaia, em Rondônia, e em Barra do Bugres, no estado de Mato Grosso.
A ação, denominada “Off the Grid” — ou “Fora da Rede” — teve como objetivo o cumprimento de ordens judiciais contra integrantes de uma facção criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e extorsões a comerciantes, incluindo ataques a empresas.
O nome faz alusão à forma de atuação do grupo, que buscava operar à margem da lei e fora do alcance das autoridades.
A ofensiva mobilizou cerca de 60 agentes das Polícias Civil, Militar e Penal, que atuaram de forma coordenada em equipes táticas e de investigação para o cumprimento simultâneo de mandados de busca e prisão. Durante a operação, foram apreendidas armas de fogo, drogas e diversos objetos de origem suspeita, que deverão reforçar as provas obtidas durante as investigações.
De acordo com as forças de segurança, a operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso e da cooperação estratégica entre as instituições policiais e órgãos de justiça, voltado à preservação da ordem pública e à segurança da população.
Os suspeitos detidos foram encaminhados aos presídios das respectivas regiões, onde permanecerão à disposição da Justiça.
