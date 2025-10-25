Operação cumprem mandado de prisão e apreendem drogas em Pimenta Bueno

Publicada em 25/10/2025 às 09h00
Na manhã desta sexta-feira, 24 de outubro, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, no cumprimento de um mandado de prisão e na apreensão de substâncias entorpecentes, envolvendo suspeitos de atuação em organizações criminosas em Pimenta Bueno.
A ação ocorreu em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça, com apoio das equipes das duas forças de segurança, e teve início por volta das 6h, no bairro Jardim das Oliveiras.
Durante as diligências, as equipes foram informadas de que um dos procurados não residia mais no endereço indicado, sendo repassada uma nova localização. As guarnições se deslocaram até o local informado, onde o suspeito foi localizado.
No imóvel, outro indivíduo também foi abordado. Ao perceber a presença policial, ele tentou se desfazer de invólucros contendo substância semelhante a crack e destruiu propositalmente seu aparelho celular. Durante as buscas pessoais e domiciliares, foram apreendidas porções de drogas, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.
Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão — um pelo crime de destruição de elementos de prova e outro em cumprimento ao mandado judicial — sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências legais cabíveis.
A operação foi conduzida de forma integrada, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e respeito aos direitos individuais, garantindo a integridade física de todos os envolvidos.
A Polícia Militar de Rondônia reafirma seu compromisso com a segurança pública e o combate ao crime, atuando de forma integrada com os demais órgãos de segurança para proteger a sociedade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!