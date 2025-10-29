O que a indústria de iGaming pode aprender com a de eSports?

Publicada em 29/10/2025 às 09h04
Muitas pessoas ainda confundem a indústria de iGaming e a de eSports como se fossem uma coisa só, e é bem verdade que elas estão relacionadas em vários aspectos, mas possuem também grandes diferenças que os jogadores precisam conhecer. Além disso, em alguns aspectos, há sempre uma área com mais avanços em relação a outra.
O nosso objetivo aqui é justamente mostrar o que a indústria de iGaming pode vir a aprender com o universo de eSports já muito bem estabelecido no mercado e com milhares de fãs ao redor do mundo. Vamos entender melhor o tema a seguir!
O que iGaming e eSports têm em comum?
Apesar das grandes diferenças que existem entre esses dois tipos de entretenimento, há alguns pontos em que eles são iguais ou pelo menos compartilham características bem comuns. Afinal, os dois cooperam de maneira ativa entre eles. O que acontece é que muitos sites de apostas ou jogos de azar atuam como patrocinadores e se tornam parceiros de organizações, de equipes ou até mesmo de atletas de eSports.
Além do mais, é comum ver plataformas de iGaming patrocinando torneios, até como uma forma de aumentar a atratividade de um novo perfil de cliente para o site. As operadoras de apostas e jogos de azar também costumam oferecer uma grande cobertura dos principais campeonatos de vários eSports, como Dota2, CS, LoL e muito mais.
Com isso, esses sites conseguem reunir em um só lugar os amantes de eSports e de apostas, aumentando a visibilidade desse tipo de evento e conseguindo atrair e fidelizar novos clientes.
Como o iGaming pode aprender com os eSports?
O objetivo do aprendizado do iGaming com o eSports é conseguir proporcionar uma experiência cada vez mais positiva aos seus jogadores, permitindo maior imersão nos jogos e um aumento do realismo.
Afinal, com os eventos de eSports os competidores estão disputando seus jogos com imagens e sons de alta qualidade, ao mesmo tempo em que esses eventos são transmitidos para pessoas de todos os lugares do mundo e que podem assistir em tempo real sem quaisquer dificuldades.
Criar uma comunidade que atraia e fidelize os jogadores é um outro método importante que o setor de iGaming deve aprender com quem produz e faz girar o mercado de eSports.
Confira a seguir como a indústria de iGaming pode melhorar ainda mais se baseando nos eSports.
A tecnologia e a imersão dos eSports podem ser aplicados no iGaming
Os avanços da tecnologia têm sido muito positivos tanto para o eSports quanto para a indústria do iGaming, permitindo experiências cada vez mais completas e imersivas. Isso se dá, em especial, quando falamos da questão de um streaming de excelente qualidade nos últimos anos.
Se pensarmos nos streamings disponíveis em plataformas de apostas há 8 ou 10 anos, eles não tinham muita qualidade nem de imagem e muito menos de som. No entanto, nos últimos anos as plataformas de streaming têm melhorado muito a forma como entregam os eventos de eSports aos seus fãs e nisso a indústria de iGaming pode se basear para trazer transmissões cada vez melhores.
Assim, os jogos de cassino ou as apostas em esportes ficarão muito mais interessantes, permitindo maior interatividade e engajando mais os usuários, contando também com canais que possibilitem comentários de quem está acompanhando aquele evento em tempo real. Para os apostadores pode ser uma chance a mais de compartilhar dicas de palpites e jogadas em vários títulos de cassinos.
Os desenvolvimentos tecnológicos, como o uso de inteligência artificial e da análise de dados, podem proporcionar aos espectadores e jogadores uma visão bem mais aprofundada do que está acontecendo naquele evento. Isso é algo que já se encontra em muitas plataformas de eSports e que as operadoras de iGaming podem copiar, mantendo os participantes mais ativos e levando a um mundo bem mais interativo para eles.
A gamificação é um ponto importante para os cassinos online
A gamificação é um tema cada vez mais em alta no mundo do iGaming e os cassinos online podem se beneficiar muito dela ao utilizar elementos presentes nos eSports, por exemplo, em suas plataformas.
Antes de qualquer coisa, é importante falar sobre o que é a gamificação, que nada mais é do que integrar elementos de jogos através de sistemas de pontuação, tabelas de classificação, recompensas e desafios aos ambientes que não estão relacionados diretamente com jogos.
Isso faz com que as tarefas se tornem mais prazerosas para a maioria das pessoas e os cassinos online e plataformas de apostas esportivas têm se beneficiado e muito desse elemento que há muito tempo é colocado em prática nos eSports. Afinal, em um ambiente competitivo, o que importa é o número de partidas vencidas, de oponentes aniquilados, de mapas conquistados e coisas assim.
Os eSports permitem que jogadores estejam a todo momento interagindo não só com outros jogadores como também com espectadores e se mantenham sempre competindo em novas missões e recebendo recompensas por elas. A indústria do iGaming tem proporcionado isso com o intuito de aumentar as possibilidades de atrair e fidelizar jogadores.
Não à toa muitos operadores já contam com torneios e missões para jogadores VIP, além dos próprios programas de fidelidade. Quanto mais os jogadores apostam em seus jogos favoritos, mais ganham pontos e concorrem a recompensas exclusivas.
E com a competição por meio dos cassinos online transmitidos em tempo real fica ainda mais fácil usar a gamificação para estimular esses jogadores a realizarem novas apostas e competirem em uma tabela de classificação semanal, por exemplo. Usar os chats sociais para exibir os melhores resultados também é uma forma pela qual as empresas de iGaming podem aumentar o engajamento e os resultados dos jogadores.
Focar em grandes torneios pode ser uma ótima forma de crescer ainda mais
Um dos grandes atrativos dos eSports para atrair e engajar os amantes desses jogos são os seus grandes torneios, com premiações que levam os melhores jogadores a se inscreverem para disputá-los, gerando eventos épicos e com milhares de espectadores.
Algo que a indústria do iGaming pode aprender com os eSports, em especial quando falamos dos jogos de cassino ao vivo, é justamente como usar esses eventos maiores como uma forma de aumentar a atratividade e engajamento dos apostadores.
Há vários jogos que possuem esse apelo, como é o caso do pôker e do blackjack, e criar torneios ao vivo pode não só aumentar a participação de jogadores, mas também trazer outros que queiram acompanhar esses eventos pelas plataformas.
A interação social é importante no eSports e pode ser no iGaming
Anteriormente comentamos de maneira rápida a respeito da interação social e ela é fundamental quando nós falamos a respeito dos eSports. Se não fosse essa sensação de comunidade criada tanto por jogadores quanto por fãs, dificilmente esse mercado teria o sucesso de hoje. E é justamente nisso que o iGaming tem que se basear se deseja criar um espaço social com um número cada vez maior de pessoas engajadas e que se sentem parte de um grupo.
As plataformas de iGaming devem começar a incentivar o compartilhamento social e também o engajamento da comunidade, permitindo que amigos possam competir entre si nesses sites. Ter fóruns de discussão online é uma forma de aumentar a participação dos jogadores e aumentar o alcance da marca, construindo assim uma base de jogadores que se tornará cada vez mais conectada e participativa nas operadoras de iGaming.
Criação de conteúdos para as mídias sociais
Todos sabemos que hoje em dia a maioria das operadoras que atuam no setor de iGaming já conta com bons conteúdos e atuam em mídias sociais através de muitas personalidades, mas ainda não se compara ao que os Sports têm feito.
Eles possuem uma conexão muito forte com plataformas de streaming, como é o caso da Twitch e do YouTube, permitindo aos seus fãs assistirem aos jogos, bem como comentar e interagir ao vivo. Assim, a indústria de iGaming pode muito bem aprender com esse modelo de conteúdos digitais em plataformas específicas onde se encontra o seu público para ajudar a promover e a construir uma comunidade muito mais sólida.
Considerações finais sobre como a indústria de iGaming pode aprender com o eSports
Vimos aqui como o setor de eSports conseguiu se destacar com os fãs utilizando-se de ferramentas variadas - como é o caso dos recursos de streaming de alta qualidade, da criação de uma comunidade e do compartilhamento de experiências entre jogadores e espectadores.
Ao colocar tudo isso em prática em suas plataformas, atrelado ao uso de tecnologias inovadoras, a indústria de iGaming pode aumentar a sua audiência e o número de jogadores inclusive com mega eventos (torneios de pôker ou blackjack) como aqueles realizados com diversos eSports e que muitas vezes têm patrocínio das próprias operadoras de apostas.
Sobre o autor:
Luiz Chiqueto se mudou há mais de uma década para a Europa e foi ali que se tornou um especialista nos cassinos, descobrindo toda a sua paixão pelos jogos e dedicando atualmente 100% do seu tempo para a comunidade de jogadores online. Nascido no Brasil - assim como seus conterrâneos - ele cresceu com a ideia de que os jogos de azar são extremamente prejudiciais àqueles que os usufruem. E o seu objetivo hoje é mudar essa ideia por meio da escrita de artigos que mantêm as apostas como algo leve e uma forma saudável de entretenimento para os jogadores.
