RONDÔNIA
1909 – Cândido Rondon designa “Pimenta Bueno” um dos rios descobertos pela equipe da Linha Telegráfica Estratégica.
1940 – A cidade de Porto Velho toma um “banho de loja” para receber o presidente Getúlio Vargas.
1955 –Ademar de Barros, 2.580 votos; Juarez Távora, 309; Juscelino Kubistchek, 1.409, os votos dos eleitores do Guaporé para presidente da República.
1957 – A UDN lança candidato a deputado federal o ex-governador Araújo Lima.
1984 – O desembargador Cesar Montenegro inaugura 2 dos 10 cartórios previstos até 1986, o de Protestos Extrajudiciais e Oficiais, e o de Protestos e Títulos.
1985 – Sem nenhum caso de Aids, o governo do Estado manda um técnico de laboratório se especializar em curso de coleta de sangue e acompanhamento de doentes.
2004 – O sertanista Apoena Meirelles, principal nome do sertanismo no Brasil, é assassinado na agência central do Banco do Brasil em Porto Velho.
HOJE É
Dia Mundial dos Correios. Dia do Atletismo. Dia do Açougueiro.
Católicos
BRASIL
1831 – D. Pedro I cria o Corpo de Municipais Permanentes (RJ) depois Polícia Militar. 1893 – Nasce Mário de Andrade (m. 1945), idealizador da “Semana da Arte Moderna”. 1999 – Morre |João Cabral de Melo Neto (n. 1920), autor de “Morte e Vida Severina”.
MUNDO
2006 – O Google compra o You Tube por U$ 1,65 bi. 2012 – Terroristas Talibã falham tentando matar a tiros a ativista paquistanesa Malaia Yousafzai
FOTO DO DIA
O QUE FEZ 2 AMIGOS BRIGAREM
O coronel Paulo Cruz Saldanha e o capitão Aluízio Ferreira eram amigos desde que Aluízio chegou ao vale do Guaporé em 1925. Saldanha já era a maior liderança da região.
Em 1947, quando pela 1ª vez o Território elegeu um deputado federal Aluízio encabeçou uma chapa, e Saldanha a outra.
O jornalista Euro Tourinho contava: era para ser um só candidato. O outro seria o vice, mas que Aluízio logo depois da indicação de seu nome foi para o Rio de Janeiro deixando a campanha a cargo de correligionários.
O advogado Rochilmer Rocha (FOTO) dizia ter ouvido isso de seu pai, daí surgindo o grupo do PSP, e o candidato Paulo da Cruz Saldanha.
Para os historiadores Abnael Machado e Esron Menezes, tudo começou com a retirada de Aluízio de uma reunião com o candidato à Presidência Ademar de Barros.
Aluízio ficara chocado e considerara uma humilhação quando Ademar, para assinar um documento, mandou seu assessor ficar curvado, colocou o papel sobre suas costas e o rubricou.
Os dois lados não sabiam, mas iniciava ali a “guerra política” no Território, entre os “cutubas” e os “peles-curtas”.
