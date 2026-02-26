Prefeitura de Jaru reforça cronograma de atendimento nos setores do município e distritos

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio – Semeagro, solicita que a população se atente ao cronograma de coleta seletiva executado em Jaru e nos distritos de Bom Jesus, Tarilândia e Santa Cruz.
Na segunda-feira, o caminhão da coleta seletiva passa pelos Setores 04, 07 e Residencial Savana Park. Na terça-feira, a coleta acontece no Setor 03. O Setor 1A é atendido durante a quarta-feira; na quinta-feira, é a vez dos Setores 02, 08 e Residencial Orleans. A rota é encerrada na sexta-feira, nos distritos do município. Nas avenidas comerciais de Jaru, a coleta seletiva acontece todos os dias, no período noturno.
A coleta seletiva foi implantada em Jaru em setembro de 2025 e é realizada pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná – Coocamarji, referência em Rondônia pela experiência e eficiência neste segmento.
A Cooperativa conta com um veículo exclusivo para a coleta porta a porta, atendendo tanto residências localizadas na sede do município quanto nos distritos, realizando a coleta de materiais recicláveis como papel, plástico, vasilhames de vidro, alumínio, óleo de cozinha armazenado em garrafa pet e também lixo eletrônico (telefones, Tvs, computadores, pilhas, lâmpadas e eletrodomésticos).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!