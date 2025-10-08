Novo líder no Brasileirão; Tabelinha Rondoniense tem pesca esportiva e motocross

Publicada em 08/10/2025 às 09h45
Novo líder no Brasileirão Betano 2025 e jogos atrasados começam hoje. No Tabelinha, os destaques vão para pesca esportiva, projeto TEATIVO e motocross.
Brasileirão 2025: Palmeiras vira clássico e assume a liderança. Atenção aos atrasados: Atlético-MG x Sport e Mirassol x Fluminense marcam a quarta-feira pelo Brasileirão.
Brasileirão Betano - O domingo foi de reviravolta na 27ª rodada. No Morumbi, o Palmeiras virou o clássico contra o São Paulo, vencendo por 3 a 2, e pulou para a liderança do Campeonato Brasileiro com 55 pontos. Enquanto isso, no Barradão, o Bahia derrotou o Flamengo por 1 a 0, aproveitando expulsões rubro-negras para vencer o rival.
A tabela agora tem o Verdão no topo, com Flamengo logo atrás. Do outro lado, o Sport segue na lanterna, seguido por Fortaleza, Juventude, Vitória e Santos pressionando na degola.
Em meio à pausa da Data Fifa, a 13ª e 14ª rodadas do Brasileirão ganham jogos atrasados nesta quarta-feira (08). Às 18h, o Atlético-MG recebe o Sport na Arena MRV, em confronto da 14ª rodada. O Galo vive momento turbulento e busca recuperação frente ao lanterna da competição.
Às 20h, será a vez de Fluminense x Mirassol, duelo adiado da 13ª rodada no Maião, em jogo que pode movimentar a briga por vaga no G-6.
Tabelinha Rondoniense
Motores, saltos e emoção marcam etapa do Rondoniense de Motocross em Jaru. Projeto TEATIVO promove inclusão de autistas no esporte em Rondônia. Torneio Mirim de Pesca Esportiva reúne 150 crianças em Cacoal.
Motocross - O fim de semana foi de pura adrenalina em Jaru com a sétima etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross. O evento reuniu mais de três mil pessoas na chácara do Esquadrão do Barro e contou com pilotos de cinco estados. Jakson foi o grande campeão da categoria principal, com Amaral e Furão completando o pódio. Entre os jovens, Aparício Neto brilhou na mirim. O encerramento teve até show aéreo que levantou o público.
TEATIVO - A APAE, em parceria com o Ministério do Esporte, lançou o Projeto TEATIVO Norte, que usa o esporte como ferramenta de inclusão para crianças e adolescentes com autismo. Em Rondônia, a ação é coordenada pela FEAPAE-RO e pela APAE de Porto Velho, oferecendo atletismo, futsal, capoeira e natação. O projeto reforça o poder do esporte na socialização e no desenvolvimento físico e emocional de jovens com TEA.
Pesca - O Lago do Parque Sabiá em Cacoal foi palco do 5º Torneio de Pesca Esportiva Mirim, reunindo 150 crianças e adolescentes em uma manhã de lazer, disputa e consciência ambiental. O campeão foi Luís Hamilton, pescou uma traíra de 48 cm, seguido por Kael Julio e José Henrique. Além da competição, o evento arrecadou mais de 150 kg de alimentos para doação e reforçou o compromisso com o meio ambiente, através do sistema “pesque e solte”.
