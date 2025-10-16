Nos pênaltis, América elimina o PL Contabilidade e garante vaga na semifinal

Publicada em 16/10/2025 às 14h45
O Estádio Portal da Amazônia em Vilhena conheceu na noite desta quarta-feira, 15, o segundo semifinalista do Campeonato Municipal de Futebol 2025. Em um confronto marcado pelo equilíbrio e pela rivalidade que nasceu na fase de grupos, o América superou o PL Contabilidade em uma disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e avançou na competição.
O duelo, válido pelas quartas de final, colocou frente a frente equipes que já haviam se enfrentado recentemente. Na primeira fase, o PL Contabilidade levou a melhor no embate que valeu a liderança do Grupo C, vencendo o América por 2 a 0. Desta vez, em partida eliminatória, a história foi diferente.
A partida decisiva pela vaga na semifinal foi de intensa competitividade. O placar só foi inaugurado no segundo tempo. Aos 24 minutos, Júlio colocou o PL Contabilidade em vantagem. A resposta do América veio dez minutos depois, aos 34, com Otávio garantindo o empate e levando a decisão para as penalidades.
Na marca da cal, o América demonstrou maior precisão. A equipe converteu todas as suas cinco cobranças, assegurando a vitória por 5 a 3 e a eliminação do adversário, que acertou apenas três chutes.
Com o resultado, o América se junta ao Milão Carroceria Castilho na fase seguinte. O Milão garantiu sua vaga ao eliminar o Real Cone Sul com uma vitória por 4 a 2. As duas equipes se enfrentarão na semifinal em data a ser definida.
As quartas de final prosseguem na próxima semana. Na terça-feira, 21, Atlética Titanium e CAV disputam uma das vagas. Na quarta-feira, 22, Primos Mercado Cristal e Águia Dourada Teixeirão completam a rodada que definirá os quatro melhores do torneio.
