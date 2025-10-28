Neymar reage ao namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.: “Menino tá amando”

Publicada em 28/10/2025 às 16h16
Após semanas de rumores e especulações, Virginia Fonseca, de 26 anos, e o jogador Vini Jr., de 25, confirmaram oficialmente o namoro nesta terça-feira (28). O casal compartilhou nas redes sociais o momento em que a influenciadora recebeu uma surpresa romântica preparada pelo craque do Real Madrid.
Nas imagens, os dois aparecem abraçados em um quarto decorado com balões em formato de coração, pétalas de rosas e bichinhos de pelúcia. O gesto marcou a oficialização pública do relacionamento e logo mobilizou celebridades e fãs.
Entre os comentários, Neymar reagiu com bom humor e deixou uma mensagem para o amigo: “Menino tá amando”, escreveu, arrancando risadas dos seguidores. O apresentador Luciano Huck também celebrou o novo casal: “Aí sim, casal!”. Já a influenciadora Tainá Castro, amiga próxima de Virginia, vibrou com o momento: “Veio aiii!”.
A confirmação ocorre após um período de boatos sobre uma suposta separação. Dias antes, vieram à tona conversas do jogador com a modelo Day Magalhães, o que teria provocado um afastamento momentâneo entre os dois. Agora, o novo casal aparece unido e esbanjando sintonia.
